Test Jerez Moto2 – Moto3 Day 2: Oliveira precede Bagnaia

di Jessica Cortellazzi

Test Moto2 Moto3 Jerez de la Frontera – Giornata conclusiva di test sul circuito andaluso di Jerez per i Team delle classi Moto3 e Moto2.

Nella classe intermedia, il più veloce di giornata è stato Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) seguito a pochi decimi da Francesco Bagnaia (Sky VR46) su Kalex. In terza posizione troviamo Alex Marquez (Marc VDS).

Mattia Pasini è sesto, seguito da Luca Marini che ha debuttato ieri con lo Sky Racing Team VR46. Gli altri italiani sono Lorenzo Baldassarri 9°, Andrea Locatelli 15°, Simone Corsi 19°, Romano Fenati 23° e 24° Stefano Manzi.

Inizio positivo per il neo campione del mondo della classe Moto3, Joan Mir, sedicesimo con la Kalex del team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS. Sam Lowes (KTM CGBM Evolution) ed Hector Barberà (Pons HP 40) al loro ritorno in Moto2 hanno chiuso in 13esima e 14esima posizione.

In Moto3 si conferma il più veloce Aron Canet (Estrella Galicia 0,0); Seguono Tony Arbolino (Marinelli Rivacold Snipers) e Dennis Foggia (Sky VR46). A seguire Kaito Toba, Can Oncu, Nakarin Atiratphuvapat e Deniz Oncu.

17th novembre, 2017

Tag:Moto2, Moto3, Motomondiale 2017, Test Jerez