MotoGP: Valentino Rossi consegna la Yamaha al vincitore dell’asta CharityStars

di Alessio Brunori

MotoGP Yamaha Valentino Rossi – Valentino Rossi, insieme al Country Manager di Yamaha Italia Andrea Colombi, ha consegnato la speciale R1 in livrea replica Movistar Yamaha MotoGP #46 al generoso vincitore dell’asta benefica in favore della Onlus “Insuperabili”.

Il nove volte Campione del Mondo Valentino Rossi ed Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe Filiale Italia, si sono nuovamente riuniti per testimoniare e rafforzare ulteriormente l’impegno del brand nipponico in favore di progetti che mirano ad aiutare ragazzi in difficoltà.

Realtà beneficiaria, quest’anno, è la Onlus “Insuperabili”, associazione sostenuta dal difensore di Serie A e della Nazionale Italiana Giorgio Chiellini e dal trio di webstar “Gli Autogol” ed impegnata ad organizzare corsi di calcio ed attività extra sportive dedicate a bambini con disabilità fisica e motoria, cognitivo relazionale e sensoriale comportamentale.

17th novembre, 2017

Tag:CharityStars, Onlus Insuperabili, Valentino Rossi, Yamaha Motor Europe