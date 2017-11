SBK| Ufficiale: Loris Baz correrà nel Team Althea BMW

di Michela Alitta

Anche uno degli ultimi tasselli rimasti liberi ha trovato una sua collocazione: il Althea BMW Racing, rimasto “orfano” di Jordi Torres approdato in MV Agusta, ha annunciato che l’ingaggio del pilota francese ex MotoGP Loris Baz.

L’Althea BMW Racing Team, dopo le annunciate valutazioni in attesa del nuovo regolamento 2018, svelato circa un mese fa, svela i suoi programmi per il prossimo anni in cui, rinnovata la collaborazione tecnica con la factory BMW, punterà molto sullo sviluppo e sulla crescita tecnica.

Loris Baz è un pilota di grande esperienza, nonostante la giovane età, che dopo tre in MotoGP, torna nel massimo Campionato delle derivate di serie, in cui ha esordito nel 2012 e nel 2014 è stato compagno di team di Tom Sykes nel Kawasaki Racing Team, ottenendo 9 podi e 2 vittorie.

Alla guida di Althea BMW Racing, oltre al team owner Genesio Bevilacqua, è confermata la direzione tecnica di Moreno Coppola, che si occuperà dei rapporti tecnici con la casa madre, e di Adriano Coppola come ingegnere di pista del pilota francese.

L’esordio per Loris Baz avverrà in occasione dei test in programma a Jerez de la Frontera già settimana prossima.

“Cercavo la miglior soluzione per il mio futuro e penso di averla trovata nel team Althea. Conosco Genesio da tanto tempo e quindi ci siamo parlati, e devo dire che è stato facile mettersi d’accordo” – ha dichiarato Loris Baz – “So che la squadra è forte – basti pensare che hanno vinto il mondiale con Carlos Checa – e il progetto lo ritengo molto interessante, anche considerando i cambiamenti del regolamento. Sono molto felice della mia decisione. Vorrei ringraziare Genesio Bevilacqua e la BMW, e non vedo l’ora di scendere in pista con la S1000RR per la prima volta la prossima settimana nei test di Jerez.

“É un momento di grandi cambiamenti in Superbike e l’arrivo del nuovo regolamento, insieme ad un pilota “esplosivo”, pieno di coraggio e determinazione come Loris Baz riaccende non solo il mio personale entusiasmo e del Team, ma anche del campionato stesso” – ha detto Genesio Bevilacqua (team principal) – “Siamo consapevoli dell’impegno che ci aspetta, dovremo tornare a combattere contro le factory con piloti agguerritissimi, ma credo che nel 2018 avremo tutti gli ingredienti per lottare alla pari ed ambire a risultati più consoni al livello ed al prestigio di Althea e della factory BMW. Do quindi il benvenuto a nome di tutto il Team a Loris, e noi tutti non vediamo l’ora di cominciare a lavorare insieme.”

16th novembre, 2017

Tag:Bmw, campionato mondiale motul fim sbk 2018, Loris Baz, MotoGP, Sbk, team althea bmw, Wsbk