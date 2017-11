MotoGP Test Valencia Day 2:Pedrosa, “E’ stata una sessione molto importante”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Test IRTA Valencia Repsol Honda Day 2 – Ultima giornata di test sul circuito di Valencia molto positiva per Dani Pedrosa, che ha chiuso con il secondo crono alle spalle del compagno di squarta Marc Marquez.

Il pilota di Sabadell nel secondo giorno di test ha archiviato quasi subito la moto 2017 per concentrarsi su la nuova versione.

E’ sceso in pista con lo stesso set up di ieri pomeriggio e nel corso della giornata ha provato tantissime novità, tra cui il nuovo forcellone.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Oggi abbiamo iniziato il test con la moto che ho usato in gara, e poi siamo subito passati alla nuova moto per analizzare i cambiamenti di configurazione che abbiamo fatto ieri pomeriggio. Abbiamo testato un set up diverso con l’elettronica, sospensioni e la geometria, cercando di capire meglio come la nuova moto si comporta. Non stiamo solo considerando le prestazioni, ma anche cercando di capire cosa fa la moto con le gomme su questa pista, e scoprire quali sono i punti forti e deboli. Abbiamo anche provato un nuovo forcellone ed un nuovo pneumatico posteriore Michelin che ha una mescola diversa su un lato. Abbiamo lavorato tanto, con molte cose diverse da capire e configurare. Abbiamo fatto un sacco di progressi, ma ovviamente non siamo ancora arrivati ​​con tutto il set up pronto. Tutto sommato è stata una sessione molto importante, e abbiamo raccolto molte informazioni con cui lavorare durante la pausa.”

Foto: Alex Farinelli

