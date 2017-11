MotoGP Test Valencia Day 2: Vinales, “Ieri mi sono sentito più a mio agio sulla moto”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Test IRTA Valencia Yamaha Day 2 – Maverick Vanales ha chiuso il secondo e ultimo giorno di test pre-stagionali sul circuito di Valencia con il quinto tempo.

Lo spagnolo non è riuscito a replicare l’ottima prestazione di ieri, anche colpa delle condizioni della pista leggermente diverse, e come il compagno di squadra, si è concentrato sulla scelta dei motori per il 2018. La prova del nove saranno i test privati in Malesia, dove il #25 spera di trovare almeno un giorno bagnato in modo da provare la M1 anche in condizioni di basso grip.

Queste le parole di Maverick Vinales: “Oggi abbiamo lavorato sui motori e cercato di capire questa parte molto bene, così sapremmo quale direzione prendere e sono abbastanza contento. Abbiamo lavorato bene in questi due giorni. Ieri mi sono sentito più a mio agio sulla moto. Le condizioni della pista sono cambiate un po’, ma sono comunque soddisfatto. La squadra sta lavorando bene e il buon feeling è tornato, è bello terminare i test in questo modo. A Sepang inizierò il test privato con lo stesso set up usato per il Gp, perché durante la qualifica avevo un buon feeling, quindi questo è un buon punto di riferimento. Spero in almeno un giorno di pioggia in Malesia, provare la moto e l’elettronica e anche i nuovi motori sul bagnato sarebbe perfetto.”

Foto: Alex Farinelli

15th novembre, 2017

