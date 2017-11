MotoGP Test Valencia Day 2: Petrucci, “A Jerez avrò la nuova moto e sono molto curioso di provarla”

di Alessio Brunori

MotoGP Test IRTA Valencia Ducati Pramac – Danilo Petrucci ed il Pramac Racing non hanno ancora avuto a disposizione la la nuova Ducati Desmosedici e a Valencia, nell’ultimo giorno di test IRTA della classe MotoGP, si sono concentrati sul set up, provando anche nuovi componenti per la Ducati. “Petrux” (oggi 18° crono) salirà in sella alla Ducati Desmosedici GP 2018 in occasione dei test di Jerez della prossima settimana.

“Abbiamo lavorato molto sul set up della moto cercando di risolvere i problemi dell’ultimo week end e provando anche dei nuovi componenti – ha detto Danilo Petrucci – Un lavoro per Ducati che mi fa sempre piacere portare a termine. A Jerez avrò la nuova moto e sono molto curioso di provarla.”

Foto: Alex Farinelli

