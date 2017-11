MotoGP Test Valencia Day 2: Miller, “Mi sento a mio agio sulla Ducati”

di Alessio Brunori

MotoGP Test IRTA Valencia Ducati Pramac – Jack Miller si trova sempre più a suo agio con la Ducati e il Team Pramac. Il pilota australiano, che da ieri è in della alla Desmosedici, si è detto soddisfatto della due giorni di test IRTA a Valencia. Ecco cosa ha raccontato il #43.

“Sono stati due giorni molto positivi per me e sono davvero per felice per il feeling che sono riuscito a trovare subito con la moto – ha detto Jack Miller – Mi sento a mio agio sulla moto e con tutto il team. Le sensazioni sono molto buone. Non vedo l’ora di essere a Jerez.”

Foto: Alex Farinelli

15th novembre, 2017

