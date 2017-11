MotoGP Test Valencia Day 2: Marquez, “Oggi è stata una giornata molto positiva”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Test IRTA Valencia Repsol Honda Day 2 – Marc Marquez ha chiuso la seconda giornata di test a Valencia, in prima posizione.

Il campione del mondo ha iniziato la giornata subito veloce sulla moto del 2017, poi, una volta che la temperatura è salita, è sceso in pista con la moto del prossimo anno, effettuando un long run. Il pilota di Cervera ha avuto modo di lavorare praticamente su ogni comparto della moto, dal motore all’elettronica passando per il telaio e infine provando le Michelin 2018.

Solo negli ultimi minuti di test, quando l sole stava ormai tramontando, è sceso in pista per un time attack.

Queste le parole di Marc Marquez: “Oggi abbiamo raccolto un sacco di informazioni, è stato molto importante per preparare il nostro prossimo test, che sarà in Malesia alla fine di gennaio. In ogni caso, oggi è stata una buona giornata, molto positiva. Abbiamo provato molte cose e avevo un buon passo, quindi sono contento di come sia andata. Abbiamo avuto un paio di problemi con la nuova moto, e, naturalmente, ha alcuni aspetti positivi e negativi, ma questo è del tutto normale in un test quando si mette un motore completamente nuovo. Abbiamo anche provato un sacco di cose sulla nostra moto attuale, che hanno lavorato molto bene, e siamo stati in grado di raccogliere un sacco di dati utili. Detto questo, abbiamo bisogno di provare tutto nuovamente nel prossimo test. Valencia è una pista particolare, un piccolo circuito, e le condizioni di oggi erano molto buone, quindi avremo bisogno di riconfermare tutto in un altro circuito”.

Foto: Alex Farinelli

15th novembre, 2017

