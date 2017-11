MotoGP Test Valencia Day 2: Iannone, “Ho avuto sensazioni positive dopo i primi giri”

di Alessio Brunori

MotoGP Test IRTA Valencia Suzuki – Andrea Iannone, dopo il problema intestinale che lo aveva “fermato” nella giornata di ieri, è sceso oggi in pista a Valencia nell’ultima giornata di Test IRTA della MotoGP. Il pilota di Vasto era ancora debole, ed ha chiuso nono. A lui la parola.

“Non sono ancora al 100%, in ogni caso abbiamo provato a fare un buon lavoro, ma mi sento debole. Ci manca un giorno di test, tuttavia il nostro passo è positivo – ha detto Andrea Iannone ai microfoni di Sky Sport – Dobbiamo ancora mettere insieme qualche pezzettino, non siamo riusciti ancora a completare il pacchetto del 2018, faremo nuove prove, oggi era interessante fare qualche uscita per capire le sensazioni… Ho avuto sensazioni positive dopo i primi giri. Soffriamo tanto con la pista fredda, inoltre non ho tanta forza oggi. Rins è cresciuto tanto, è un pilota molto forte con grande talento, è stimolante lavorare con lui.”

Foto: Alex Farinelli

15th novembre, 2017

Tag:Andrea Iannone, MotoGP, Suzuki Motogp, Team SUZUKI ECSTAR MotoGP, Test IRTA Valencia, Test Valencia, Test Valencia 2018