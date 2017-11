MotoGP Test Valencia Day 2: Espargarò, “Abbiamo provato molti nuovi componenti”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Test IRTA Valencia Aprilia – Tanto lavoro per il team di Noale in occasione dei test pre-stagionali svolti negli ultimi due giorni sul circuito di Valencia.

La casa venete, oltre a portare in pista del nuovo materiale per la prossima stagione, ha visto il debutto con i colori Aprilia di Scott Redding.

Dal punto di vista tecnico le maggiori novità sono state affidate ad Aleix Espargarò e comprendono: una diversa distribuzione di pesi e una nuova geometria, oltre che alle nuove forcelle introdotte da Öhlins.

Lo spagnolo ha fatto registrare la propria migliore prestazione ieri, mentre oggi si è fermato a circa un decimo da tale tempo.

Queste le parole di Aleix Espargarò: “In questi test non abbiamo provato molti nuovi componenti ma più che altro delle modifiche alla geometria della moto e alla ripartizione dei pesi. Sono idee che vogliamo introdurre sulla moto 2018 e abbiamo bisogno di confermarle per capire la direzione. Posso dirmi soddisfatto, dopo un weekend difficile abbiamo dimostrato di poter essere veloci. Ora saranno importanti i test di Jerez, una pista diversa dove continueremo il nostro lavoro in ottica 2018. Quella che arriverà nel 2018 non sarà una moto rivoluzionata ma le caratteristiche di guida ed ergonomia cambieranno, quindi è fondamentale prendere la giusta strada”.

Dall’altra parte del box c’è stato il debutto in Aprilia di Scott Redding. Il pilota britannico ha approfittato della due giorni di test per prendere le misure della RS-GP, senza cercare il time attack. Ha chiuso la seconda giornata di prove con diciannovesimo tempo.

Queste le parole di Scott Redding: “Sono stati due giorni interessanti. C’è tanto lavoro da fare per adattare la RS-GP alle mie caratteristiche, a partire dalle dimensioni. Ovviamente tutte le informazioni che stiamo raccogliendo andranno a influenzare la moto 2018, per ora il mio obiettivo è prendere confidenza con il carattere della moto che è sicuramente diverso da quello a cui ero abituato. Aleix sta facendo un grande lavoro e dimostra il potenziale di Aprilia, sono fiducioso perché mi sento parte del progetto. Il team mi ha accolto in maniera splendida, mi piace il loro metodo di lavoro e ho cercato di dare loro il miglior feedback possibile. Valencia non è la mia pista preferita e dopo un weekend di gara non è semplice saltare su una nuova moto, per questo abbiamo lavorato senza cercare il time-attack”.

Foto: Alex Farinelli

15th novembre, 2017

Tag:Aleix Espargaro, Aprilia, MotoGP, RS-GP, Scott Redding, Test IRTA Valencia, Test Valencia, Test Valencia 2018