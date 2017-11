MotoGP Test Valencia Day 1: Lorenzo, “Per il momento non ci sono grandi miglioramenti, ma è ancora presto”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Test IRTA Valencia Ducati – Jorge Lorenzo ha chiuso la prima giornata di test pre-stagionali, sul circuito di Valencia, con l’ottavo tempo.

Come per il compagno di squadra, tante le novità sulla sua moto, a cominciare da una nuova sella fino ad arrivare ad un nuovo telaio. Il maiorchino, però, al contrario di Dovizioso, non promuove le nuove forcelle. Tanto lavoro da fare in casa Ducati per lo spagnolo, che cerca miglioramenti soprattutto al centro curva, nota dolente della Rossa.

Lorenzo ha lavorato tutto il giorno facendo una comparativa tra la moto 2017, e la versione “ibrida” del 2018.

Queste le parole di Jorge Loreno: “Le mie sensazioni non hanno niente a che vedere con quelle dello scorso anno, sono in grado di girare molto più velocemente adesso. Abbiamo un telaio nuovo in parte. Abbiamo una nuova forcella, che al momento però non offre nessun punto positivo. Öhlins sicuramente continuerà a lavorarci. Abbiamo fatto molte prove per cercare la strada giusta per la moto del 2018. Domani continueremo a fare il confronto con quello che abbiamo usato fino ad ora per vedere dove migliorare, concentrandoci sul miglioramento della moto al centro della curva e addolcendo il motore. Per il momento non aiuta a girare meglio, ma è ancora presto e le modifiche importanti verranno in seguito, ma ha alcuni punti positivi “.

15th novembre, 2017

