MotoGP Test Valencia Day 1: Crutchlow, “Sono contento di avere già il prototipo 2018”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Test IRTA Valencia LCR Day 1 – Prima giornata di test positiva per il team di Lucio Cecchinello che per la prossima stagione schiera 2 piloti: Cal Crutchlow, che ha chiuso con il decimo tempo, e il debuttante Takaaki Nakagami, proveniente dalla Moto2 che ha fatto registrare la diciassettesima prestazione.

Come lo scorso anno, Cal Crutchlow continua a lavorare con lo stesso materiale del team Honda Repsol, ha quindi già a disposizione il prototipo della moto del prossimo anno.

Queste le parole di Cal Crutchlow: “Una giornata intensa, spesa principalmente per il setting. Abbiamo avuto il nuovo prototipo dalla HRC ed è buono. E ‘stato bello avere a disposizione quella, siamo molto grati a HRC. Io, Marc e Dani ne abbiamo avuta una ciascuno. E’ bello averla ricevuta così velocemente, è arrivata ieri, quindi dovremo continuare a lavorare bene e lavorare con Marc e Dani, perché abbiamo bisogno di trovare la migliore base. Mi sono concentrato su alcuni piccoli test iniziali sulla moto e c’erano un sacco di aspetti positivi. Le regolazioni sono un po’ diverso perché c’è un sacco di roba nuova. Abbiamo fatto alcuni buoni run, ma avanti e indietro nel box per sistemare alcune piccole cose, ma domani sarà una giornata un po’ più intensa. Sono ottimista (circa la nuova moto). Non importante la posizione o il tempo sul giro oggi, siamo qui per provare la moto e fare una po’ di lavoro prima di iniziare i nostri test principali della prossima settimana. Quindi nel complesso, è stata una giornata positiva.”

Dall’altra parte del box è arrivato un nuovo compagno di squadra per il britannico, Takaaki Nakagami. Il pilota nipponico che corre con una livrea diversa da quella del team mate, ha percorso 76 giri, fermandosi a due secondi e mezzo dalla vetta. Per l’ex Moto2 non era importante la prestazione sul giro secco, quanto accumulare più giri possibili per trovare la confidenza con la nuova moto: obiettivo riuscito.

Queste le parole di Takaaki Nakagami: “E’ stato assolutamente incredibile, una grande emozione, per me questa è una nuova sfida. Una nuova squadra, nuovo personale e tutti sono molto cordiali e gentili e mi hanno veramente aiutato, perché è la prima volta per me su questa moto. Ci sono molte cose da provare e capire, ma la squadra mi ha già aiutato molto e ci siamo migliorati ad ogni uscita, quindi credo che sia stato un buon inizio per me. Per la squadra e per me, la prima priorità è cercare di capire la moto e l’elettronica. Non ci interessa circa le posizioni o tempi sul giro perché ovviamente è molto difficile, ma come ho detto prima abbiamo fatto buoni progressi e siamo migliorati molto e anche il lato fisico è ok. Ho ancora del lavoro da fare, ma è una sensazione incredibile guidare questa moto e sono stato molto felice. Mi sono goduto ogni giro”

15th novembre, 2017

Tag:Cal Crutchlow, Honda, Hrc, Lcr, Lucio Cecchinello, MotoGP, Takaaki Nakagami, Team Lcr, Test IRTA Valencia, Test Valencia, Test Valencia 2018