MotoGP Test Valencia ore 15.00: Marquez sempre al Top, Dovizioso è terzo

di Gianluca Rizzo

MotoGP Test IRTA Valencia 2017 – Continuano sul circuito di Valencia i test prestagionali per 2018.

Questa mattina abbiamo assistito alla “presentazione” delle prime novità per il prossimo anno (troverete tutto qui), ma il pomeriggio spagnolo ha continuato a stupire.

Dal punto di vista dei tempi, è sempre il campione del mondo in carica, Marc Marquez a dettare il passo, ma alle sue spalle si è avvicinata l’Aprilia di Aleix Espargarò, staccato di soli 83 millesimi.

L’aumento delle temperature, ha convinto anche Andrea Dovizioso a scendere in pista. Il forlivese è riuscito subito a stampare il terzo tempo. Pol Espargarò ha chiuso la prima metà della giornata con il quarto tempo, precedendo Maverick Vinales.

In casa Yamaha si sta portando avanti un lavoro monumentale. Sia lo spagnolo, che Valentino Rossi, autore di una bruttissima caduta questa mattina (video sotto) stanno facendo un lavoro di comparativa tra i telai dello scorso anno, quello usato fino a domenica e una variante 2018, con due versioni del motore diversi. Inoltre la casa dei tre diapason è scesa in pista con una nuova aerodinamica, che richiama lo stile già visto in Ducati e Aprilia.

Continuando nella classifica dei tempi, al momento il sesto crono è di Johann Zarco, che precede, Jack Miller e Dani Pedrosa. Di seguito il video del debutto del pilota australiano con il team Ducati Pramac.

Bradley Smith completa la top ten, precedendo Jorge Lorenzo e Valentino Rossi.

Il nostro debuttante, Franco Morbidelli ha stampato il sedicesimo tempo. I due piloti Suzuki: Andrea Iannone e Alex Rins non sono ancora scesi in pista a causa di un virus intestinale. In dubbio anche la giornata di domani.

Questo il video dell’incidente di Valentino Rossi:

14th novembre, 2017

Tag:Aleix Espargaro, Andrea Dovizioso, Andrea Iannone, Bradley Smith, Cal Crutchlow, Danilo Petrucci, Franco Morbidelli, Jack Miller, Johann Zarco, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Maverick Viñales, MotoGP, Motomondiale 2018, Pol Espargaro, Test Valencia, Test Valencia 2018, Valentino Rossi