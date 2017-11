MotoGP Test Valencia Day 1: Pedrosa, “Abbiamo lavorato sulla messa a punto della moto 2018”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Test IRTA Valencia Honda Repsol – Dani Pedrosa ha chiuso la prima giornata di test pre-stagionali sul circuito di Valencia con l’undicesimo tempo.

Anche per il pilota di Sabadall, come per il compagno di squadra, la giornata è trascorsa facendo un lavoro di comparativa tra la vecchia e la nuova moto. La versione 2018 è equipaggiata con un nuovo telaio e un nuovo motore, quindi è necessario rivedere tutti i set up ed individuare le debolezze prima di approvare la versione definitiva.

Lo spagnolo della Honda non ha provato la gamma Michelin 2018.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Oggi abbiamo fatto un paio di uscite con la moto 2017 al mattino per capire la pista, che era piuttosto sporca all’inizio, poi ci siamo concentrati sulla nuova moto, abbiamo iniziato a lavorare sulla messa a punto. Abbiamo usato la nostra impostazione standard, e, naturalmente, perché il telaio e motore sono nuovi, tutti i dati devono essere adattati. Dobbiamo lavorare molto su questo e richiede tempo. Non abbiamo cambiato troppe cose, perché dobbiamo procedere passo dopo passo. Questo è del tutto normale, ed è anche normale che ci siano attualmente sia gli aspetti positivi e altri in cui abbiamo bisogno di migliorare, ma in generale è stata una giornata di test produttiva”.

