MotoGP: Il debutto di Franco Morbidelli in classe regina [FOTO]

di Gianluca Rizzo

MotoGP Valencia Franco Morbidelli – Sono iniziati oggi i primi test sul circuito di Valencia che danno ufficialmente il via alla stagione 2018. Il debutto più atteso è sicuramente quello del nostro Franco Morbidelli che, dopo aver vinto il Campionato del Mondo Moto2 è stato “promosso” in classe regina, dove ha trovato la Honda del team Marc VdS.

I test sono iniziati alle 10.00, ma l’azione in pista è iniziata con mezz’ora di ritardo, a causa della bassa temperatura. Ad aprire le danze è stato Alvaro Bautista, sceso in pista per primo, seguito dopo pochi minuti da Jack Miller al primo “assaggio” con la Ducati GP17. Pochi istanti dopo è stato il turno del nostro Franco Morbidelli, che è salito in sella alla Honda lasciata libera dal pilota australiano.

Sin da oggi il “Morbido” avrà a disposizione l’ultima evoluzione della Honda, la stessa che ha utilizzato Marc Marquez a fine stagione. Le carenature “alate” arriveranno per i prossimi test di Jerez di fine novembre.

14th novembre, 2017

Tag:Debutto Franco Morbidelli, Franco Morbidelli, MotoGP, Motomondiale 2018, Test IRTA Valencia, Test Valencia