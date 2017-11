SBK| Xavi Fores rinnova con il Team Barni

di Michela Alitta

E’ arrivato in questi giorni l’annuncio del rinnovo tra Xavi Fores e il Barni Racing Team, al termine di una stagione che ha regalato grandi soddisfazioni ad entrambi, grazie anche alla competitività della Ducati Panigale guidata dallo spagnolo.

Il Campionato Mondiale appena concluso ha visto infatti Fores ottenere il suo miglior piazzamento finale tra le derivate di serie: un settimo posto con 196 punti dietro solo agli ufficiali Kawasaki, Ducati e Yamaha, grazie a a una presenza costante nelle top 6.

Il 32enne è pronto per i test che si svolgeranno a fine novembre a Jerez e non vede l’ora di affrontare la nuova stagione, sempre con il podio nel mirino.

“Restare nel Barni Racing Team era il mio primo desiderio, conosco già la moto, conosco il team e mi sento molto a mio agio, oramai siamo come una piccola famiglia” ha dichiarato Xavi Fores – “Nell’ultima stagione abbiamo fatto importanti progressi, siamo l’unico team privato che riesce a competere – e a volte anche a stare davanti – con team ufficiali. Ripartire dalle certezze della scorsa stagione è importante anche per la mia carriera. Per tutti questi motivi sono davvero felice del rinnovo e non vedo l’ora di arrivare a febbraio in Australia per la prima gara della stagione 2018. Sono sicuro che cresceremo ancora e saremo in grado di lottare per il podio quasi in ogni gara”.

13th novembre, 2017

Tag:Barni Racing Ducati, Ducati, MOTUL FIM Superbike World Championship, Sbk, Wsbk, Xavi Fores