Moto2 Valencia Gara: Bagnaia, “Abbiamo fatto un ottimo lavoro”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gp Comunitat Valenciana – Il pilota dello Sky Racing Team VR46, Francesco Bagnaia, ha concluso la sua ottima stagione confermando il quinto posto nel mondiale.

Il “rookie dell’anno” della Moto2, si è detto molto soddisfatto per i progressi fatti fino a qui e ora, c’è la motivazione per migliorarsi ancora di più per la prossima stagione:

“Sono molto contento dell’epilogo di questa stagione da rookie: se ripenso al Qatar, abbiamo davvero fatto un grandissimo step in avanti. Sia io come pilota che tutto il Team che ha fatto un ottimo lavoro durante tutto il Campionato. All’inizio del 2017 la Top 10 in classifica generale era il mio obiettivo, oggi chiudo al quinto posto assoluto. E’ stata una gran gara: nel finale sono riuscito ad imporre il mio ritmo e ho recuperato fino alla quarta posizione. Nei primi giri faccio sempre un po’ fatica a rimanere con i primi e questo è un aspetto su cui dobbiamo continuare a lavorare per il futuro”.

L’ultima gara con lo Sky Racing Team VR46 non è andata come sperava Stefano Manzi, protagonista di una caduta ad inizio gara:

“Chiudere con una caduta non è il modo in cui speravo di salutare il Team. Purtroppo è stato un weekend difficile: non sono riuscito ad essere competitivo e a trovare un buon assetto alla guida. Voglio comunque ringraziare tutti: è stato un primo anno da rookie dove abbiamo lavorato sodo per riuscire a crescere e ad avvicinare i più forti”.

13th novembre, 2017

