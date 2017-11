MotoGP Valencia Gara: Iannone, “Prestazione davvero positiva”

di Roberto Valenti

Risultato positivo per la Suzuki nell’appuntamento finale di Valencia. Dopo l’ottima qualifica di ieri, Andrea Iannone ha chiuso la corsa di oggi in sesta posizione, centrando un piazzamento che da morale per il prossimo anno. Meglio è addirittura andata ad Alex Rins, quarto e a un passo dall’ultimo gradino del podio occupato da Marc Marquez.

Ecco le parole di Alex Rins: “Complessivamente è stato un buon weekend. Abbiamo fatto progressi in ogni sessione e ci siamo qualificati direttamente in Q2. Nelle qualifiche mi aspettavo di ottenere una posizione migliore, ma ma nonostante questo è andata bene. Avevamo un buon ritmo nel warm-up e sono sempre stato convinto di poter fare una buona gara. Alla partenza ho fatto uno sbaglio e ho perso posizioni, perciò ho dovuto spingere dal primo giro per cercare di recuperare. Penso che sia stato un buon modo di chiudere la stagione. Ora sto pensando all’allenamento di martedì per cominciare a lavorare per il prossimo anno.”

Qui le impressioni di Iannone: “È stata una gara davvero positiva siamo riusciti a finirla entro 14 secondi dal vincitore, e non è male. Questo significa che nell’ultima gara abbiamo fatto alcuni buoni miglioramenti. È stato davvero un peccato essere davanti all’inizio della gara e poi perdere posizioni perché non riuscivamo a staccare profondo. In questa categoria, quando non riesci ad avere il meglio dalla staccata, perdi improvvisamente tre o quattro decimi a giro. Sono davvero entusiasta adesso perché ricominciamo martedì. Una nuova stagione per la quale abbiamo sicuramente nuove aspettative, una nuova moto e, spero, altre cose che ci renderanno migliori.”

12th novembre, 2017

