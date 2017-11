MotoGP Valencia Gara: Crutchlow, “Potevamo chiudere in quarta posizione”

di Roberto Valenti

Il portacolori del Team LCR Honda Cal Crutchlow chiude l’ultimo GP dell’anno all’ottavo posto dopo una coraggiosa rimonta dalla 16° posizione. La tappa Valenciana sul tracciato Ricardo Tormo mette la parola fine al Campionato 2017 che vede il pilota Honda Marc Marquez conquistare il quarto titolo della classe regina. Il Britannico in sella alla RC213V no 35 chiude il suo terzo anno in sella alla moto Giapponese classificandosi 9° nel Mondiale ma il 2018 è già alla porte per il Team LCR Honda che sarà in pista martedì e mercoledì stavolta con due piloti.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “Sono partito troppo indietro ed era difficilissimo riprendere i primi soprattutto su questa pista quindi l’ottavo posto di oggi va benissimo. Il passo gara era più che buono ed io ho guidato bene… se fossi partito un pò più avanti forse avrei preso anche Rins. Adesso tiro le somme e credo sia stata una buona stagione con alti e bassi ma le gare sono queste. Voglio ringraziare Lucio e la squadra perchè hanno fatto un ottimo lavoro quest’anno e naturalmente tutti i nostri partners che mi hanno supportato nei momenti belli e brutti di questo Campionato”.

Qui le impressioni di Lucio Cecchinello: “Si è appena conclusa un’altra stagione entusiasmante caratterizzata da un fantastico terzo posto in Argentina, poi quarti a Austin, Silverstone ed Assen, e quinti a Le Mans, Brno e Philiip Island. Chiudiamo con il nono posto in classifica generale e ringrazio Cal per il suo impegno così come tutti i membri del Team per l’ottimo lavoro svolto e naturalmente tutti i nostri partners per il loro preziosissimo supporto. Ora non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con Cal e Taka”.

