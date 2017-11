Moto2 Valencia Gara: Baldassarri, “Con questo risultato posso lasciare il Forward Racing Team con il sorriso”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gp Comunitat Valenciana – Il Forward Racing Team ha concluso l’ultimo appuntamento della stagione in zona punti, grazie al sedicesimo posto di Lorenzo Baldassarri.

Rispetto alla qualifica di ieri, Lorenzo è riuscito a trovare un buon ritmo in gara, recuperando diverse posizioni:

“Onestamente la gara di oggi ha preso una piega inaspettata. Siamo dovuti partire quasi dall’ultima posizione ma sono rimasto calmo e ho seguito il mio obiettivo, che era quello di recuperare più posizioni possibili. Ero impegnato in una bella lotta per la quindicesima posizione che valeva un punto e dopo tutto, e’ davvero un bel risultato, considerando la nostra posizione di partenza. A fine gara ero anche riuscito a guadagnarmi la quattordicesima piazza, ma durante la battaglia con Fernandez ci siamo toccati e ho perso la posizione. Con questo risultato posso lasciare il Forward Racing Team con il sorriso. Voglio ringraziare tutti quelli con cui ho lavorato in questi tre anni, durante i quali di sicuro sono cresciuto molto, specialmente quest’anno, che è stato particolarmente complicato per me. Ho avuto molti inconvenienti e molta sfortuna, ma il team ha sempre creduto in me ed io ho mai smesso di credere in loro e ho continuato a combattere”.

Sensazioni differenti invece per Luca Marini che si è trovato in difficoltà per tutto il weekend:

“La gara in se è stata davvero difficile. Non so perché ma durante il weekend qualcosa è andato storto e non sono riuscito a trovarmi mai a mio agio come avrei voluto. La cosa buona è che so di aver dato il 100%, ma non è stata facile perché volevo fare un buon lavoro in quest’ultima gara, ma di più non mi è stato possibile. In generale, è stata una stagione discreta, ho imparato molto. Voglio ringraziare tutti i ragazzi del nostro team perché quest’anno hanno lavorato davvero bene e ci siamo anche stati bene insieme, che e la cosa più importante. Inoltre, voglio dire grazie a Giovanni, insieme abbiamo fatto un gran lavoro e sono felice di essere arrivato qui dove sono ora. È solo un peccato che in questa parte finale del campionato avrei voluto fare meglio, per il team e per me, per mostrare di cosa sono capace. Penso anche di non essere riusciti ad ottenere quel che meritavamo, ma in ogni caso è stata un’esperienza positiva, mi sono goduto appieno il tempo passato qui e ora comincia per me una nuova avventura. Grazie a tutti”.

12th novembre, 2017

