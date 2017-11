MotoGP Valencia: Michael van der Mark torna in sella alla Yamaha Tech3

di Gianluca Rizzo

Gp Valencia MotoGP Yamaha Tech3 – Jonas Folger salterà anche il Gran Premio di Valencia sul circuito Ricardo Tormo, ultimo appuntamento del Motomondiale 2017, al posto del rookie tedesco tornerà in sella alla M1, Michael van der Mark.

Il pilota olandese, che corre nel team Pata Yamaha in SBK, ha già disputato l’intero week end del Gran Premio di Malesia, chiudendo in sedicesima posizione.

Queste le parole di Michael van der Mark: “E’ un peccato che Jonas non possa guidare a Valencia, ma sono davvero onorato che Hervé mi abbia chiesto ancora una volta di guidare per il team Tech3, penso di aver fatto un buon lavoro a Sepang. Non guido a Valencia da molto tempo, ma spero, che sia un po’ più facile rispetto alla gara in Malesia, ora che conosco la moto, le gomme e i freni. La cosa più importante sarebbe avere un week end completamente asciutto, dove posso guidare per tanti giri e migliorare la mia confidenza con la moto. Voglio solo fare passi in avanti e chiudere il gap con i ragazzi davanti, mi voglio semplicemente godere l’occasione perché è una straordinaria opportunità.”

Foto: Alex Farinelli

6th novembre, 2017

