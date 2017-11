MotoGP Valencia: La battaglia finale sta per iniziare. Date, orari e info

di Gianluca Rizzo

Gp Valencia MotoGP – Il trittico asiatico ci ha regalato grandissime emozioni, ma finalmente si torna in europa per l’ultimo atto del Motomondiale 2017, in ballo ancora il campionato della classe regina.

La vitoria a Sepang di Andrea Dovizioso, gli ha permesso di tenere aperto il campionato fino all’ultima gara, ma i punti di vantaggio di Marc Marquez sono ben 21. Le possibilità del forlivese di conquistare il titolo mondiale sono poche, una vera e propria impresa, l’unico risultato utile è la vittoria, ma deve sperare anche in un passo falso dello spagnolo, che non può tagliare il traguardo più avanti delle 12esima posizione. A complicare ulteriormente le cose, il circuito di Valencia non è uno dei migliori per la Ducati, mentre la Honda qui va forte.

DesmoDovi deve sperare anche negli avversari, tutte le Ducati e magari le Yamaha, se competitive, possono aiutare a tenere dietro Marquez, ma questa è la stessa speranza dello spagnolo, che spera infatti che qualcuno possa vincere al posto del ducatista.

Jorge Lorenzo e magari Danilo Petrucci possono fare bene, grande incognita invece per le Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi, che qui potrebbero soffrire per il grip della pista ma potrebbero essere favoriti dalla bassa temperatura.

Meteo Gp Valencia –

Per il gran finale della casse regina potremmo assistere ad un fine settimana completamente asciutto, con temperature con non dovrebbero superare i 20°.

Info Gp Valencia –

Il circuito di Valencia misura 4 km e conta 9 curve a sinistra e 5 a destra. Su questa pista, entrata nel calendario nel 2001, il pilota più vincente è Jorge Lorenzo, che vanta ben 4 successi, seguito da Dani Pedrosa a quota 3. Su questo tracciato Marc Marquez ha vinto solo una volta in classe regina, mentre Andrea Dovizioso non è mai riuscito a salire sul gradino più alto del podio, e come miglior risultato ha un terzo posto conquistato nel 2011. L’ultimo successo della Rossa di Borgo Panigale su questo tracciato risale al 2008 con Casey Stoner.

Orari Gp Valencia –

Venerdì 10 Novembre

Moto3 Prove Libere 1 09:00 – 09:40

MotoGP Prove Libere 1 09:55 – 10:40

Moto2 Prove Libere 1 10:55 – 11:40

Moto3 Prove Libere 2 13:10 – 13:50

MotoGP Prove Libere 2 14:05 – 14:50

Moto2 Prove Libere 2 15:05 – 15:50

Sabato 11 Novembre

Moto3 Prove Libere 3 09:00 – 09:40

MotoGP Prove Libere 3 09:55 – 10:40

Moto2 Prove Libere 3 10:55 – 11:40

Moto3 Qualifiche 12:35 – 13:15

MotoGP Prove Libere 4 13:30 – 14:00

MotoGP Qualifiche 1 14:10 – 14:25

MotoGP Qualifiche 2 14:35 – 14:50

Moto2 Qualifiche 15:05 – 15:50

Domenica 12 Novembre

Moto3 Warm Up 08:40 – 09:00

Moto2 Warm Up 09:10 – 09:30

MotoGP Warm Up 09:40 – 10:00

Moto3 Gara 11:00

Moto2 Gara 12:20

MotoGP Gara 14:00

Dove vedere il Gp Valencia –

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche del sabato e la gara di domenica.

6th novembre, 2017

