SBK| Acerbis Qatar Round, Gara2: un altro record per Jonathan Rea

di Michela Alitta

Senza rivali in pista, il campione del WorldSBK 2017 Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) ormai corre contro la storia, macinando un record dietro l’altro: l’ultimo l’ha fatto segnare con la bandiera a scacchi di gara2 dell’Acerbis Qatar Round, a Losail.

Grazie alla doppietta ottenuta nell’ultimo appuntamento dell’anno, Rea ha raggiunto quota 556 punti superando Colin Edwards per numero di punti ottenuti in una sola stagione, in virtù delle 16 vittorie e 24 podi nel 2017, su 26 gare disponibili.

Rea ne ha fatta di strada dal primo podio, ottenuto nel 2009, al Misano World Circuit con Honda, con cui ha successivamente firmato un totale di 15 vittorie, ma da quando è passato in Kawasaki il suo numero di successi è rapidamente aumentato: quest’anno, con il terzo titolo consecutivo, ha festeggiato anche il 50esimo trionfo.

Un altro suo punto di forza è la continuità: nel 2017 ha fatto registrare solo due zeri sul personale ruolino di marcia, e quando non ha vinto è quantomeno sempre salito sul podio, un record impressionante e inavvicinabile per i suoi avversari, che da tre anni assistono quasi impotenti al suo dominio.

Di sicuro l’uomo da battere anche il prossimo anno sarà lui, il Tri-Campione del Mondo, il quale non ha di certo intenzione di abdicare tanto facilmente.

5th novembre, 2017

