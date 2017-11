SBK| Acerbis Qatar Round, Gara2: brutta caduta per Tom Sykes

di Michela Alitta

Per Tom Sykes quello appena concluso al Losail International Circuit, in Qatar, è stato un fine settimana da dimenticare, con il rider del Kawasaki Racing Team che è parso abbastanza arrendevole, nonostante ci fosse il secondo posto in campionato da giocarsi con Chaz Davies.

Se in Gara1 non aveva saputo essere sufficientemente combattivo tanto da arrendersi anche alle due Aprilia di Laverty e Savadori, nella seconda corsa è incappato in una caduta abbastanza strana alla curva 14 del terzo giro, fortunatamente senza conseguenze per il pilota.

Sykes ha così chiuso il campionato in terza posizione, con 373 punti.

“Sto benissimo,” – ha rassicurato Tom Sykes – “La tuta e il casco hanno fatto il loro lavoro e sono andato via sulle mie gambe. Non c’è molto da dire, sono deluso. Abbiamo fatto alcuni piccoli passi in avanti con la moto, l’ho sentita sempre meglio durante il fine settimana e sono fiducioso che la moto, anche se non era veloce nei primi giri, lo sarebbe stata per la gara. Ero entusiasta dopo i primi due giri, ma purtroppo ho commesso un piccolo errore, ho girato forse più stretto di due centimetri e ho toccato appena la linea bianca. Ovviamente c’era anche un po’ di sabbia e ho perso l’anteriore. È stato un piccolo errore che ha avuto una grande conseguenza e non era questo il modo in cui avrei voluto finire la stagione. Lottare per il secondo posto in campionato era forse un po’ troppo, guardando come ha chiuso Chaz. Il 2017 è finito, quindi siamo felici di metterlo alle spalle e di guardare positivamente al 2018”.

5th novembre, 2017

Tag:acerbis qatar round, acerbis qatar round 2017, acerbis qatar round gara2, campionato mondiale motul fim sbk 2017, Kawasaki Racing Team, Losail, Sbk, Tom Sykes, Wsbk