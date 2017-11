SBK| Acerbis Qatar Round, Gara1: buon risultato per Aprilia

di Michela Alitta

Dopo aver ottenuto un ottimo quarto posto nella Superpole svolta sul circuito internazionale di Losail, Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia) ha concluso Gara1 in quinta posizione, alle spalle del suo compagno di squadra Eugene Laverty per poco più di due decimi.

Il romagnolo è apparso fin dalle prove libere del giovedì piuttosto competitivo sotto i riflettori del tracciato e ha conquistato l’accesso diretto alla Tissot-Superpole 2 con la sua Aprilia, senza mai uscire dalla top 10. Il 24enne è soddisfatto della prima manche, ma punta a fare ancora meglio domani, in Gara2, magari conquistando il primo podio stagionale.

“È stata una gara positiva” – ha iniziato Lorenzo Savadori – “Ho faticato solo all’inizio per un piccolo problema, ma poi con il passare dei giri ho trovato il feeling e sono anche riuscito a riprendere il mio compagno di squadra. Abbiamo duellato un po’ ed è stato bello. Il risultato è buono per me, per il team e per Aprilia. Per domani punto a migliorare la mia prestazione”.

