Moto2, Morbidelli: “Prendere rischi è stata una delle chiavi per il titolo”

di Jessica Cortellazzi

Dopo la vittoria del titolo mondiale, il pilota del team Estrella Galicia 0.0, Franco Morbidelli, ha concesso una lunga intervista per il sito Motogp.com, nella quale ha parlato di questa stagione ma anche delle aspettative per il futuro.

Franco ha ricevuto la notizia della vittoria del titolo durante il warm up del gran premio della Malesia, dopo che il suo diretto rivale in campionato, Tom Luthi, a seguito della caduta in qualifica era stato dichiarato “unfit”:

“E’ stata una domenica fantastica anche se è stato piuttosto strano vincere così. Non mi sono sentito campione del mondo fino a quando non ho visto la bandiera a scacchi; è stata una grande emozione, un sogno che è diventato realtà”.

Ora Franco, entra di diritto nella “Hall of fame” dove ci sono grandi nomi tra i quali Marco Simoncelli e Valentino Rossi:

“E’ bellissimo, è qualcosa che dura per tutta la vita ed è questo che mi rende felicissimo. Quando mi ritirerò potrò dire di aver vinto almeno un titolo, è davvero soddisfacente”.

Ripercorrendo la stagione, Morbidelli ha dichiarato che una delle chiavi per la vittoria è stata la sua volontà di prendere dei rischi:

“Ne ho presi tanti e in più di un’occasione, all’inizio vincevo facilmente ma nella seconda parte del campionato, è stato più difficile. Tuttavia, ho sempre continuato nella stessa direzione, senza fare calcoli, credo che questo sia stato fondamentale per la vittoria”.

Delle otto vittorie ottenute finora, qual è stata la più speciale? La risposta per Franco è semplice:

“Assen. Perché quello è stato un momento cruciale per il mondiale, io e Luthi eravamo vicini in classifica, abbiamo lottato per la vittoria fino all’ultimo giro ed ho vinto. Ho preso un piccolo vantaggio in campionato ma soprattutto, sono riuscito a batterlo nel nostro primo duello”.

Ora, è tempo di pensare alla MotoGP e prima del suo debutto, Franco sa già di non avere un obiettivo preciso, a parte prendere fiducia con la moto:

“E’ difficile porsi un obiettivo senza avere mai provato la moto. La cosa principale è capire il prototipo e come guidarlo, capire velocemente ma anche esprimere me stesso sulla moto. Poi, in merito alle posizioni in pista, non posso esprimermi, non ho idea di come andrà. Mi aspetto molta potenza, sicuramente i primi giri li ricorderò per sempre”.

3rd novembre, 2017

Tag:estrella galicia 0.0, Franco Morbidelli, Moto2, MotoGP, Motomondiale 2017