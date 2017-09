MotoGP: Intervista esclusiva Crutchlow, “Dovizioso non è il migliore, ma sono contento per lui”

di Alessio Brunori

Honda LCR MotoGP 2017 – In occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini abbiamo avuto l’occasione di intervistare in esclusiva Cal Crutchlow, rider del Team LCR Honda. Con il britannico abbiamo parlato di vari argomenti, dalla MotoGP al Tourist Trophy, passando per il discorso infortuni in allenamento. Ecco cosa ci ha raccontato.

Questa è la tua terza stagione con Honda, sei soddisfatto dei risultati recenti?

“Sì e no, io voglio sempre migliorare e fare un buon lavoro. Lo scorso anno siamo riusciti a fare fantastici risultati. Però quest’anno la posizione in campionato non è male, considerando l’inizio di stagione non facile. Ho più punti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono felice ma voglio migliorare, e penso che il prossimo anno sarà possibile farlo.”

Hai guidato Yamaha, Ducati e Honda. Quali sono le principali differenze?

“Non te lo posso dire perché il mio contratto non mi permette di parlare di altre marche. Però ti posso dire le caratteristiche che sono sotto gli occhi di tutti. La Yamaha è molto regolare, la Ducati ha un motore molto forte, e adesso sta migliorando anche altri aspetti, la Honda è molto buona in ingresso curva. Tutte hanno lati positivi e negativi, ma sono molto felice di guidare una Honda e spero di continuare a lungo questa relazione.”

Sei contento delle gomme Michelin?

“Sì e no. In alcune gare le gomme sembrano ok, me nelle successive magari no. E’ una cosa su cui bisogna lavorare, ma credo stiano facendo un ottimo lavoro, e penso non sia facile per loro darci il prodotto migliore e avere sempre un ottimo feedback.”

Per te i problemi principali provengono dalla gomma posteriore o anteriore?

“La gomma anteriore sta migliorando molto, la prima volta che l’abbiamo provata era un disastro mentre adesso è migliorata tantissimo. Io ho più problemi con la posteriore, sono buone, ma per il mio stile di guida sono troppo morbide.”

Il prossimo anno avrai un compagno di squadra, Takaaki Nakagami…

“Penso che sia un bene. Sono contento di avere un compagno di squadra con cui lavorare. Poi, in questo modo, tutta la squadra non verrà in pista solo per me. E’ difficile quando hai 50 persone che ti seguono e magari fai un pessimo risultato. E’ sempre meglio avere due piloti del team.”

Ti piace il circuito di Misano?

“No, è noioso. Sembra un circuito di Go Kart nel primo settore, è molto piatto. A me piacciono i circuiti con i sali e scendi, ma questa pista è una fantastica posizione. Non è il mio circuito preferito ma cerco sempre di fare bene.”

Ci racconti cosa è successo al tuo dito?

“Un problema con il parmigiano! Mi sono tagliato il tendine. Sono andato all’ospedale la mattina dopo perché avevo molto dolore e il sangue continuava ad uscire. Così al pronto soccorso si sono accorti che avevo reciso il tendine. Dovrò tenere il dito fermo per un mese. Fortunatamente a sinistra abbiamo la frizione che usiamo solo per la partenza. Se sarà un problema lo scoprirai domenica! (ride, ndr). Se non dovessi partire, saprai che la colpa è del dito.”

Vivi sull’isola di Man, ti piacerebbe correre il Tourist Trophy?

“Sì, mi piacerebbe molto ma se corressi dovrei divorziare! (ride, ndr) E’ un evento fantastico su un circuito fantastico. Io vivo proprio sotto la montagna dove corrono, è veramente incredibile. Una volta ho fatto un giro ed è stata un’esperienza unica.”

L’anno scorso hai vinto a Brno, 35 anni dopo Barry Sheene che era una leggenda, ti senti anche tu una leggenda?

“No, io ho vinto solo 2 gare, mentre lui ne ha vinte tante e ha conquistato diversi campionati. Sono veramente fortunato ad aver vinto grazie anche allo straordinario lavoro del team.”

Quali sono stati i momenti migliori e peggiori della stagione?

“Il momento peggiore è stato il Sachsenring, perché sono arrivato decimo, ma potevo stare sul podio. Ho avuto un problema con la gomma anteriore. Anche Jerez è stata una brutta gara, perché sono caduto ma anche in quel caso avevo il passo per salire sul podio e questo mi ha fatto arrabbiare. Il momento migliore è stato in Argentina, ma anche Austin e Assen. Ho avuto diversi momenti buoni.”

Rossi si è infortunato durante l’allenamento. Pensi che allenarsi con il cross o l’enduro sia pericoloso? Tu come ti alleni?

“Io penso che non sia pericoloso, io non lo faccio perché non mi piace, non perché sia pericoloso. Mi alleno solo con la bici, non faccio con altro perché non mi diverto. Penso che però i piloti che si vogliono allenare così facciano bene.”

Dovizioso è leader del campionato, te lo aspettavi?

“Sì e no, perché la Ducati è forte, e Dovi sta guidando bene. Non è il pilota migliore del mondo, ma sta facendo un lavoro fantastico insieme a Ducati. Stanno lavorando duramente, ma non penso che sia più forte di me. Io penso che entrambi siamo molto simili, sono molti anni che corre in Ducati e conosce molto bene la moto. Sono molto felice per lui.”

