MotoGP: Annunciato il calendario provvisorio per il 2018

di Gianluca Rizzo

MotoGP Calendario 2018 – Quando mancano 5 gare alla fine della stagione, è tempo di iniziare a pensare al prossimo anno, è stato infatti annunciato il calendario provvisorio per il 2018.

Come già anticipato, il calendario del Motomondiale conterà 19 gare, una in più rispetto a quest’anno, vista l’introduzione del nuovo Gran Premio in Thailandia fissato, per il momento, al 7 ottobre.

Rispetto al 2017 sarà anticipato anche l’inizio della stagione. La gara in notturna in Qatar è stati infatti anticipata al 18 marzo, mentre quest’anno è stata disputata il 26. Poi tre settimane di pausa prima della tappa in Sud America per il Gran Premio di Argentina. Il Gran Premio delle Americhe, invece, non ha subito modifiche, così come per Jerez, Le Mans e Mugello, che verranno disputati rispettivamente il: 22 aprile, 06 maggio, 20 maggio e 3 giugno.

Il Gran Premio di Catalogna è stato posticipato di una settimana, così come il Gran Premio di Assen e della Germania, che verranno disputati rispettivamente il: 17 giugno, 1 luglio e 15 luglio. Cosa che accorcerà la pausa estiva dai 35 giorni di quest’anno a poco meno di 20.

Rimangono invariate le date per i Gran Premi di: Repubblica Ceca, Austria, Gran Bretagna, con tracciato ancora da definire tra Silverstone e Donington, e San Marino.

Al tritico asiatico, come già anticipato si unirà la Thailandia, poi dopo 2 settimane, le date di Giappone, Australia e Malesia rimarranno invariate.

La stagione finirà come di consueto a Valencia, ma con una settimana di ritardo.

Per la tappa in Argentina ci sarà la concomitanza con la F1, ma ad orari diversi, visto che le monoposto correranno in Cina. Coincideranno invece, anche negli orari, gli appuntamenti di Assen per la MotoGP e Austria per la F1, cosi come il Gran Premio di Gran Bretagna e della Thailandia delle 2 ruote e la tappa in Belgio e in Giappone (anche se la differenza oraria tra Giappone e Thailandia è di 2 ore e non dovrebbe creare problemi) della F1.

Coincideranno per date ma non orari le gare in Giappone e Australia del Motomondiale con gli appuntamenti in Messico e USA della F1.

Questo il calendario provvisorio della MotoGP per il 2018

Gara 1: 18 March Qatar* Doha/Losail Gara 2: 8 April Argentina Termas de Rio Hondo Gara 3: 22 April Americas COTA Gara 4: 6 May Spain Jerez de la Frontera Gara 5: 20 May France Le Mans Gara 6: 3 June Italy Mugello Gara 7: 17 June Catalunya Catalunya Gara 8: 01 July Netherlands TT Assen Gara 9: 15 July Germany Sachsenring Gara 10: 5 August Czech Republic Brno Gara 11: 12 August Austria Red Bull Ring Gara 12: 26 August Great Britain TBA Gara 13: 9 September San Marino & Riviera di Rimini Misano Gara 14: 23 September Aragon MotorLand Aragon Gara 15: 7 October Thailand Buriram Gara 16: 21 October Japan Motegi Gara 17: 28 October Australia Phillip Island Gara 18: 4 November Malaysia Sepang Gara 19: 18 November Valencia Ricardo Tormo-Valencia * Gara notturna

13th settembre, 2017

