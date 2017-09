SBK, Prosecco DOC Portuguese Round: West al posto di Krummenacher

di Michela Alitta

Kawasaki Puccetti Racing ha ufficializzato il sostituto di Randy Krummenacher, out fino al termine della stagione per un serio infortunio al polso destro, peggiorato durante gli allenamenti effettuati in vista del Prosecco DOC Portuguese Round.

Sarà l’australiano Anthony West, nome noto nel WorldSbk con sei round disputati la scorsa stagione, che è comprensibilmente contento di tornare nel campionato ed è impaziente di conoscere la squadra e di salire in sella alla ZX-10RR: ”Sono molto contento di questa opportunità di tornare in Superbike in sella ad una Kawasaki con team forte come quello di Puccetti. Vorrei ringraziare anche il mio team EAB WEST RACING per aver capito le mie esigenze e avermi dato la possibilità di non perdere questa occasione. Bakel Ferry e Peiro hanno lavorato duramente per farsi che potessi continuare a correre in Supersport quest’anno, perciò è anche grazie ai loro sforzi che devo questa opportunità di tornare in Superbike. Sono entusiasta di poter concludere la stagione con una nuova moto e una nuova squadra. Non vedo l’ora di arrivare in Portogallo e conoscere il team Puccetti Racing”.

12th settembre, 2017

