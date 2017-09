SBK, Prosecco DOC Portuguese Round: Kawasaki punta alla doppietta

di Michela Alitta

Il prossimo fine settimana ritroveremo il Campionato Mondiale delle derivate di serie con il decimo appuntamento della stagione nella splendida cornice dell’Autodromo Do Algarve di Portimao, in Portogallo, che torna quest’anno nel calendario iridato.

Jonathan Rea e Tom Sykes sono in cima alla classifica iridata e si apprestano ad affrontare il Prosecco DOC Portuguese Round: dopo aver svolto un test privato a metà stagione sono fiduciosi di riuscire a trovare il giusto ritmo già dal venerdì.

Jonathan Rea ha vinto le ultime tre gare qui disputate e si sente molto fiducioso in vista del fine settimana nonostante abbia qualche preoccupazione per le buche che si trovano sulla pista.

“Sono contento di tornare a Portimao questo week end, si tratta di un fine settimana di gara dove davvero mi diverto” – ha iniziato Jonathan Rea – “Il circuito ha carattere ed è divertente da guidare, ma negli ultimi anno ha davvero tante buche. Sarà importante ottimizzare il nostro set up per essere forti sulla gara completa. Abbiamo avuto un buon test privato a metà anno quindi sono sicuro che il venerdì possiamo iniziare con un buon feeling. Ho passato gli ultimi giorni qui in Portogallo con la mia famiglia, godendoci il meteo di Algarve e concentrandomi su quello che è un weekend molto importante per me. Il nostro obiettivo è quello di cercare di vincere le due gare”.

Tom Sykes ha nel mirino oltre la vittoria, sulla pista dove ha vinto due volte, nel 2012 e 2014, anche la pole: finora ne ha conquistate 42 e se andasse a 43 raggiungerebbe il record di tutti i tempi.

“Abbiamo avuto un’altra pausa estiva dopo la Germania e ho avuto il tempo per riflettere sull’anno e sento che sta andando bene” – ha detto Tom Sykes – “Ho bisogno di lavorare su altre cose e, sinceramente, so che posso migliorare. In questo momento sono concentrato sul cambiare il mio stile di guida e ottenere un po’ di più dalla moto. Continueremo a lavorare su questo. Portimao è una pista che mi piace e dove ho ottenuto buoni risultati, ma il circuito adesso è irregolare. Non vedo l’ora di scendere in pista, soprattutto dopo aver trascorso altro tempo lontano dal tracciato dal round precedente”.

