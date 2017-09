Moto2: Intervista esclusiva a Stefano Manzi, “Il prossimo anno continuerò in Moto2”

di Gianluca Rizzo

Intervista esclusiva a Stefano Manzi – In occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, abbiamo intervistato Stefano Manzi, pilota dello Sky Racing Team VR46.

Il pilota riminese, nella gara di casa, è scattato dalla sedicesima casella, ma nelle condizioni difficili di domenica era riuscito a recuperare fino alla decima posizione, fino a che una scivolata non ha messo fine alla sua ricorsa.

Primo anno in Moto2, ti aspettavi un debutto così difficile?

“Più che un debutto difficile direi che sto imparando e migliorando gara dopo gara. Rispetto alla Moto3 ci sono molte cose da tenere in considerazione nel corso della gara. All’inizio la moto è più pensate poi man mano la benzina diminuisce cambiano diverse cose. Poi l’infortunio di inizio stagione ha rallentato molto il mio inizio di stagione.”

La gara di Silverstone è stata quella dove hai realizzato il tuo risultato migliore finora, possiamo considerarlo un nuovo punto di partenza?

“Più che punto di partenza, è un punto di arrivo. Quella gara è stato l’esempio di quali sono le mie potenzialità, e di come sto migliorando gara dopo gara. Spero di continuare in questa direzione.”



Come è cambiato il tuo stile di guida passando dalla Moto3 alla Moto2?

“Lo stile di guida è rimasto sempre lo stesso, quello non cambia molto, ma ci sono altri fattori di cui tenere conto. Come detto prima, rispetto alla Moto3 cambia la moto nel corso della gara, e si sente molto di più rispetto alla categoria minore, è una cosa a cui bisogna adattarsi.”

Ci racconti come sei entrato nell’academy di Valentino Rossi e cosa si prova ad allenarsi con loro?

“Come tutti i piloti, sono stato chiamato nel 2016, dopo aver esordito in Moto3 nel 2015. Allenarsi con i ragazzi mi permette di migliorare e crescere.”

Siete molti piloti nell’Academy a correre in Moto2, in pista quando ti trovi a battagliare con uno di loro, cerchi di usare più cautela o gli avversari sono tutti uguali?

“Quando mi trovo in gara do sempre il massimo, e anche quando mi trovo a battagliare con qualche pilota dell’Academy cerco sempre di non risparmiarmi.”

Cosa c’è nel futuro di Stefano Manzi?

“Per ora l’unica cosa che posso dire è che il prossimo anno correrò ancora in Moto2.”

