MotoGP Misano Gara: Iannone, “Purtroppo ho avuto un problema al braccio”

di Alessio Brunori

Suzuki Ecstar MotoGP Misano – Continua il calvario di Andrea Iannone, che dopo essere passato dalla Ducati (quest’anno sempre tra i protagonisti) alla Suzuki, non è mai riuscito ad esser tra i protagonisti. A Misano, l’asfalto bagnato avrebbe dovuto aiutarlo, ma dopo i primi giri ha cominciato ad avere problemi all’avambraccio destro e alla fine ha deciso di ritirarsi mentre era nelle retrovie, a lui la parola.

“Purtroppo ho avuto un problema al braccio. Ho deciso di indossare la tuta da pioggia, che si è rivelata troppo stretta, ostacolando il flusso di sangue alle braccia, quindi subito dopo due o tre giri l’avambraccio ha cominciato a pompare e ad essere rigido, impedendomi di correre correttamente – ha detto Andrea Iannone – Non ho mai potuto aprire full-gas e poi non riuscivo a frenare. È un peccato perchè la moto andava bene e aveva un buon potenziale. Mi dispiace per la Suzuki perché avremmo potuto approfittare di queste condizioni.”

11th settembre, 2017

Tag:Andrea Iannone, Gp Di San Marino E Della Riviera Di Rimini, Gp Misano, Gp San Marino, Gp San Marino e Riviera di Rimini, Gp17, Misano, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Suzuki Motogp, Team SUZUKI ECSTAR MotoGP