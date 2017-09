MotoGP Misano: Gara, Espargaro: “Condizioni davvero difficili”

di Roberto Valenti

L’asfalto allagato di Misano ha pesantemente influenzato il GP di San Marino e Riviera di Rimini. La pioggia è caduta copiosa anche per i primi giri e le condizioni di bagnato hanno provocato numerose cadute. Ne hanno fatto le spese anche i piloti dell’Aprilia Racing Team Gresini, scivolati mentre erano in lotta per un bel piazzamento.

Espargaró è caduto al 14esimo giro quando occupava la nona posizione. Dopo una buona partenza dalla terza fila, conquistata grazie alla bella qualifica di sabato, Aleix si era insediato tra i piloti in lotta per un piazzamento nei dieci, risultato che pareva ampiamente alla sua portata.

Stavolta ha da recriminare anche Sam Lowes che, a suo agio nelle condizioni di oggi, era stato protagonista di una clamorosa rimonta risalendo dalla 24esima alla decima posizione, alle spalle del compagno di squadra. Anche per lui la gara è finita anzitempo per la perdita di aderenza all’anteriore sull’asfalto bagnato.

Ecco le parole di Aleix Espargaro: “Le condizioni oggi erano davvero difficili. Questa mattina nel warmup non mi ero trovato bene, ma abbiamo fatto qualche importante modifica alla RS-GP e nella prima parte di gara il feeling era decisamente migliore. Poi ho iniziato ad avere dei problemi con la gomma anteriore fino alla caduta. E’ un peccato perché da qualche gara non riusciamo a concretizzare il nostro potenziale, sono deluso ma non perdo la grinta e la voglia di continuare a combattere”.

Ecco le impressioni di Sam Lowes: Non posso essere felice di come si è conclusa la gara, ma in pista sono riuscito ad essere competitivo. Ho lottato, sorpassato, mantenuto un buon ritmo e la RS-GP funzionava alla grande sul bagnato. Quando la quantità d’acqua in pista ha cominciato a diminuire l’anteriore non mi dava la stessa fiducia, ho provato anche a rallentare ma non ho potuto evitare la scivolata. Nonostante il risultato questa gara è comunque un incentivo per la mia fiducia, che spero di poter sfruttare ad Aragon dove ho vinto la mia ultima gara in Moto2”.

Qui Romano Albesiano: “Voglio innanzitutto spendere una parola per Sam, che stava risalendo la classifica ed era arrivato in top ten, un gran risultato era decisamente alla sua portata. Mi dispiace per la sua scivolata ma oggi le condizioni erano molto insidiose e purtroppo hanno portato anche alla caduta di Aleix. Dobbiamo continuare a tenere duro, anche se ultimamente non abbiamo raccolto molto stiamo seminando bene: il potenziale c’è e siamo determinati a concretizzarlo presto con un buon risultato”.

11th settembre, 2017

