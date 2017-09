MotoGP: Michael van der Mark sostituirà Valentino Rossi ad Aragon

di Alessio Brunori

Aragon Yamaha MotoGP 2017 – Michael van der Mark sostituirà Valentino Rossi ad Aragon, prossima tappa del Motomondiale 2017, in programma il prossimo 24 settembre. Rossi si sta riprendendo dalla frattura di tibia e perone della gamba destra, rimediata mentre si allenava con la moto da enduro.

Nella gara di casa disputata ieri a Misano, la casa dei Tre Diapason aveva deciso di non sostituire Rossi, ma come da regolamento doveva poi comunicare il sostituto del pesarese. La scelta è caduta su Michael van der Mark, pilota Yamaha Superbike e che avrà l’opportunità di provare una MotoGP.

“Sono entusiasta di avere l’opportunità di guidare la YZR-M1 ad Aragón. Non ho mai guidato una MotoGP prima, quindi questa sarà un’esperienza completamente nuova per me. Sono molto curioso di vedere cosa si prova a guidare su una moto del genere – ha detto Michael van der Mark – Mi rendo conto che non sarà facile senza aver effettuato nessun test, tuttavia, sono molto grato a Yamaha per l’opportunità. Sono sicuro che sarà una grande esperienza per imparare.”

“Dopo la caduta di Valentino, Yamaha ha deciso di non sostituirlo per il Gran Premio di San Marino, ma per il prossimo Gran Premio di Aragon, la squadra ha l’obbligo di inserire due piloti. Essendo praticamente impossibile per Valentino essere in forma per correre ad Aragon, Yamaha ha deciso di cercare un sostituto all’altezza e all’interno di un proprio pool di piloti sotto contratto. Dopo aver utilizzato in precedenza Katsuyuki Nakasuga al posto di Jorge Lorenzo nel 2011 e Alex Lowes per sostituire Bradley Smith nel 2016, abbiamo deciso che Michael van der Mark doveva avere un’opportunità – ha detto Lin Jarvis, Managind Director Yamaha Motor Racing – Non è mai facile sostituire un altro pilota e ancor più difficile sostituire Valentino Rossi, ma crediamo che Michael abbia tutte le credenziali e l’esperienza per fare un buon lavoro. Gli daremo la nostra migliore assistenza e gli auguriamo ogni successo per questa emozionante occasione. Speriamo che Valentino continui a fare un rapido recupero, per vederlo di nuovo in sella alla sua YZR-M1, alla prima occasione utile.”

