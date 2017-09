Moto2 Gara Misano: Marini, “Avrei potuto lottare per il podio”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gp San Marino 2017 – Il gran premio di casa non è andato come speravano Luca Marini e Lorenzo Baldassarri, entrambi costretti al ritiro.

Dopo l’ottimo warm up di questa mattina, concluso con il terzo tempo, Luca aveva la speranza di poter lottare per il podio ma purtroppo la sua gara non è durata nemmeno un giro:

“È un grosso peccato, specialmente perché quella di oggi era una gara davvero importante – un’ottima occasione per me e per il team. Sono triste perché penso che sarei potuto davvero arrivare sul podio oggi, dato che il mio passo era molto buono e avevo buone sensazioni, anche sul bagnato. In ogni caso queste sono le corse, sapevamo che con la pioggia qui è come camminare sul ghiaccio. Il nostro obiettivo era semplicemente quello di finire la gara. Ero calmo, avevo sorpassato alcuni piloti senza prendere troppi rischi e pensavo solo a concludere la corsa. Mi dispiace per i ragazzi ma ora dobbiamo guardare avanti per trovare le nuove opportunità per fare bene che ci aspettano in questa stagione”.

Lorenzo partiva dalla quarta casella in griglia e dopo una buona partenza era in lotta per la top 6 poi, la caduta al terzo giro:

“Onestamente non so bene da dove cominciare. Mi sento terribilmente dispiaciuto sia per i miei ragazzi che per l’intero team, che ha lavorato duramente in questo week-end così particolare. Rispetto a questa mattina, ho faticato un po’ con il posteriore ma ero comunque veloce nei primi giri, nonostante le condizioni difficili. Alcuni piloti mi hanno superato quando stavo ancora verificando lo stato della pista e stavo ancora cercando di trovare il mio ritmo di gara. Quando Pasini è caduto alla curva 4 davanti a me, non ha potuto fare nulla per rimanere in sella; una cosa simile è successa anche a me, nello stesso identico modo. Ho frenato esattamente come nel giro precedente ma sono caduto e non riesco a capirne il motivo. È un peccato chiuder così un fine settimana come questo, in ogni caso dobbiamo guardare avanti”.

11th settembre, 2017

Tag:Forward Racing Team, Gp Misano, Lorenzo Baldassarri, Luca Marini, Moto2, Motomondiale 2017