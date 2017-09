MotoGP Misano Gara: Vinales, “Sul bagnato siamo migliorati, ma non basta”

di Alessio Brunori

Gp San Marino e della Riviera di Rimini Yamaha MotoGP – Dopo la Pole position ottenuta ieri al Misano World Circuit Marco Simoncelli, Maverick Vinales non è andato oltre il quarto posto in gara, una gara caratterizzata dalla pioggia. Il pilota della Yamaha non è mai stato in lotta per la vittoria, e ora la vetta del campionato è lontana 16 punti. A lui la parola.

“Abbiamo ottenuto il meglio che potevamo in gara, ho dato il 100% in ogni giro, quindi abbiamo fatto un passo in avanti in queste condizioni, anche se non sono mai stato in lotta con Marc (Marquez, ndr) e Dovi (Dovizioso, ndr) – ha detto Maverick Vinales – Non abbiamo perso molti punti, ma non siamo ancora veloci sul bagnato, in certi punti sembrava di guidare sul ghiaccio, manca trazione, anche se il nuovo telaio ci ha aiutati.”

10th settembre, 2017

Tag:Gp Di San Marino E Della Riviera Di Rimini, Gp Misano, Gp San Marino, Gp San Marino e Riviera di Rimini, m1, Maverick Viñales, Misano, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Yamaha