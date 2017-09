MotoGP Misano, Gara: Lorenzo, “E’ una lezione che mi servirà per il prossimo anno”

di Gianluca Rizzo

Gp Misano MotoGP Ducati – Jorge Lorenzo è stato vittima i un violento High-side mentre si trovava al comando del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Il maiorchino imputa ad un calo di concertazione l’errore, che gli è costato una possibile vittoria. In quel giro il pilota Ducati, stava sistemando il freno motore e con le condizioni difficili della pista, la distrazione è costata cara.

Sei scivolato dove sono caduti tutti i piloti di Moto2

“Non me lo aspettavo, ho commesso l’unico errore di concentrazione del weekend. Mi sono distratto e ho fatto la curva leggermente più forte e sono caduto. Da fuori sembrava che stessi spingendo, invece ero molto tranquillo, però in queste condizioni non ci si può distrarre. E’ una lezione che mi servirà per il prossimo anno”

Cosa porti via di positivo da questo week end?

“Tutto tranne il fatto di non aver finito la gara. Avevo la possibilità di vincere. Senza spingere al massimo il mio vantaggio aumentava, era una buona opportunità.”



Come ti sentivi prima dell’incidente

“La moto andava abbastanza bene, dietro bloccava un po’ troppo e stavo pensando i cambiare la mappa del freno motore, ma ho aspettato e questo mi ha fatto distrarre. Un errore che non faccio mai.”



Quando sei caduto si sono sentiti degli applausi, anche adesso che dovresti avere molti tifosi Ducati

“I tifosi ci sono,ma alcuni tifano altri piloti. Poi l’articolo di un giornale italiano ha aiutato a creare ancora più risentimento, perché ha cambiato molte cose che ho setto. Creano frizione tra i piloti, mentre io ho sempre detto tutto in faccia.”

10th settembre, 2017

