Moto3 Misano Gara: Fenati, “Sentire l’inno di Mameli su questa pista è fantastico”

di Alessio Brunori

Moto3 Misano Gara – Romano Fenati ha dominato il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini classe Moto3, disputato sotto la pioggia. Sul circuito di Misano il pilota del Team, Marinelli Rivacold Snipers ha vinto con 28.594s di vantaggio sul primo degli inseguitori, Joan Mir. Sul podio è salito anche il connazionale Fabio Di Giannantonio. Analizzando la gara, non è mancata una “sottile” polemica (indirizzata alla VR46? di cui il pilota ha fatto parte prima di essere licenziato prima del Gran Premio d’Austria del 2016). A lui la parola.

Romano, racconta questa tua seconda vittoria della stagione.

“E’ stata una gara bella ma complicata, non sono il mago della pioggia, ma da questa mattina avevo un grande feeling. Avevamo lavorato per un set-up da bagnato e purtroppo o per fortuna quando c’è un problema Mirko (Cecchini, il suo capotecnido, ndr) mi ascolta. Insieme cerchiamo sempre la soluzione al problema. Tutto è bene quel che finisce bene, come si suol dire. Non mi aspettavo una gara del genere, sapevo di essere veloce, ma così non me l’aspettavo. E’ stato difficile restare concentrati per tutta la gara, ma alla fine sono rimasto calmo ed ho fatto il mio. L’ultimo dei miei pensieri era cadere, mi interessava più il feeling con la moto.”

Che si prova a vincere a Misano?

“Sentire l’inno di Mameli in questa pista è fantastico. E’ la nostra gara di casa, ma rispetto ad altri qui non giriamo mai (polemica con la VR46 che qui gira con le Yamaha R6?, ndr) quindi è ancora più bello. Siamo una squadra molto equilibrata, ci divertiamo con poco. Sono contento per tutti i tifosi che sono venuti, anche con questo meteo, è bello vincere davanti ai proprio tifosi.”

10th settembre, 2017

Tag:Gp Misano, Gp San Marino e Riviera di Rimini, Marinelli Rivacold Snipers, Moto3, Motomondiale 2017, Romano Fenati