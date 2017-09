Moto3 Misano Gara: Bastianini, “Volevo finire la gara a tutti i costi”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gp San Marino 2017 – Gara difficile per il pilota del team Estrella Galicia 0.0, Enea Bastianini, che è comunque riuscito a terminare la gara in 14esima posizione, nonostante due cadute.

Il gran premio per Bastianini non era già iniziato nel migliore dei modi, dopo aver ricevuto una penalità infatti è stato costretto a partire dalla seconda fila. La pioggia insistente ha condizionato inevitabilmente la gara di molti piloti, incluso Enea che è caduto due volte ma è comunque riuscito a riprendere parte alla gara:

“Ieri con l’asciutto avevamo delle buone sensazioni ma oggi, le condizioni erano completamente diverse anche se dopo il warm up le aspettative erano alte. In gara ho capito subito che il primo voleva aprire un varco e quindi ho cercato di recuperare, la pista scivolava molto e nella curva 1, ho perso il davanti non riuscendo ad evitare la caduta. Ho ripreso la moto perché volevo a tutti i costi terminare la gara, ho ritrovato il mio ritmo anche se soffrivo parecchio nelle curve a destra perché la moto aveva subito dei danni dopo la caduta. Ho visto che riuscivo a recuperare posizioni ma sono caduto di nuovo alla curva 6; sono riuscito comunque a riprendere la gara e concludere in zona punti. E’ un peccato perché con l’asciutto avevamo un buon ritmo e avremmo potuto fare una buona gara”.

10th settembre, 2017

Tag:Enea Bastianini, estrella galicia 0.0, Gp Misano, Moto3, Motomondiale 2017