MotoGP Misano, Qualifiche: Vinales beffa Dovizioso, la pole è dello spagnolo

di Alessio Brunori

Gp Misano MotoGP Qualifiche – La pole position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma domani al Misano World Circuit Marco Simoncelli, è andata a Maverick Vinales, che ha portato la sua Yamaha in vetta alla classifica dei tempi con il crono di 1:32.439.

Alle sue spalle un grandissimo Andrea Dovizioso (leader della classifica iridata), beffato solo al termine della sessione dal #25 e che ha portato la Ducati GP17 in prima fila, dove ci sarà anche Marc Marquez, autore di una scivolata a fine sessione che non gli ha permesso di concludere un giro record.

La seconda fila vedrà protagonisti Cal Crutchlow (Honda LCR), Jorge Lorenzo (Ducati) e Johann Zarco (Yamaha Tech 3)

Dani Pedrosa (Honda Repsol), Danilo Petrucci (Ducati Pramac) e Aleix Espargarò (Aprilia), scatteranno dalla terza fila, mentre dalla quarta partiranno Alvaro Bautista, Michele Pirro e Karel Abraham.

Qualifiche da dimenticare per Andrea Iannone, che in sella alla Suzuki partirà dall’ultima fila dello schieramento, in una stagione sin qui da dimenticare.

Da notare che i primi tre classificati sono gli stessi che occupano le prime tre posizioni nel mondiale, lì però a comandare è Dovizioso, che precede Marquez e Vinales.

9th settembre, 2017

