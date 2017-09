MotoGP Misano Qualifiche: Pirro, “La caduta ha compromesso il turno”

di Gianluca Rizzo

Gp Misano MotoGP Qualifiche Ducati – Michele Pirro, tester della Rossa di Borgo Panigale, domani, in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, scatterà dall’undicesima casella.

Il pilota pugliese è caduto nella prima uscita, e questo ha compromesso tutto il turno.

Un bilancio di questa giornata?



“Ho cercato di fare del mio, sono arrivato largo e ho perso il posteriore in uscita. Questo ha compromesso la qualifica, sono tornato al box ma la moto era danneggiata, abbiamo rovinato la qualifica con questa caduta. Domani speriamo di recuperare un po’, ci tengo a fare bene.”

Come ti vedi domani? Sia in caso di pioggia che asciutto?



“In caso di asciutto posso lottare con il gruppo subito dopo il podio. Sul bagnato è tanto che non faccio una gara, è una condizione quasi nuova, sarà una condizione particolare e cercheremo di fare il nostro meglio.”

Vedere molte Ducati davanti,ti rende orgoglioso?

“Tutte le Ducati stanno andando molto forte e sono molto contento. Anche io avevo il potenziale per fare tempi veloci, e mi è dispiaciuto non poterlo dimostrare. Dovi è in prima fila mentre Lorenzo è in seconda, domani speriamo di fare bene.”

Seguire Marquez è stata una strategia?

“In realtà no, io sono uscito e me lo sono trovato davanti, poi sono rimasto li ad aspettare che iniziasse a spingere, invece ha cominciato a fare tira e molla e questo mi è costato un High-Side.”

