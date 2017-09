MotoGP Misano Qualifiche: Lorenzo, “Posso andare molto forte in gara”

di Gianluca Rizzo

Gp Misano MotoGP Qualifiche Ducati – Jorge Lorenzo domani scatterà dalla seconda fila, in quinta posizione nella tredicesima tappa del Motomondiale 2017, che si disputerà al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Qualcosa non è andata bene in qualifica, sei soddisfatto della seconda fila?

“Sono molto contento del feeling che avevo oggi, più alla fine della FP4 che in qualifica, perché abbiamo provato qualcosa della moto che mi ha dato mezzo secondo, questo mi ha permesso di spingere. Quando ho messo la morbida ho fatto un giro lento, poi quando stavo migliorando ho fatto un errore e sono tornato ai box. Poi ho montato la media e mi sono trovato benissimo, ho potuto spingere molto forte. E’ significativo che sia l’unico ad aver fatto il tempo con la media. La posizione di partenza non è fantastica, non sono riuscito a fare il giro perfetto, ma il passo è buono e cercheremo di fare il massimo in gara. Tutto questo per ci aiuterà anche nelle prossime gare.”

In caso di pioggia come potrebbe andare?



“Il grip dell’asfalto non è fantastico, e quando è bagnato è ancora peggio. Se domani dovesse piovere non credo sarebbe una gara facile. Abbiamo solo il Warm Up per settare la moto e sarà difficile. Fortunatamente il circuito si asciuga molto velocemente.”

Ieri sono uscite delle dichiarazioni in cui hai dichiarato che preferiresti vincere una gara piuttosto che aiutare Dovizioso



“Queste parole sono totalmente false, non sono mai uscite dalla mia bocca. Ho detto che se posso vincere qui a Misano sicuramente ci provo, però se arriviamo a Valencia o anche prima con il titolo in palio, farò il possibile per aiutare Andrea.”

Nel caso di gara asciutta il podio lo consideri possibile?

“Ci sono 5 piloti molto forti, con un passo molto simile. Sull’asciutto penso che possa essere una gara come Silverstone, magari devo essere bravo a non perdere tempo all’inizio, ma provare ad attaccare e migliorare il risultato di Silverstone.”

Cosa manca ancora alla Ducati?



“L’accelerazione sta migliorando, anche se non posso aprire il gas come prima. Soffriamo ancora in centro curva, ma stiamo sfruttando i punti forti della moto, come la frenata. Però quando lasci il freno la moto fatica a girare, dobbiamo migliorare anche la trazione ma non penso sia un problema urgente.”

Ci sono tante Ducati davanti, sei sorpreso di vedere questo risultato in una pista che ha sempre dato problemi alla Rossa?

“Negli ultimi anni la Ducati è sempre migliorata, ha ottenuto sempre più podi e vittorie, anche i piloti non ufficiali stanno facendo molto bene. Questo è un grande segnale e ci fa capire che abbiamo una moto per lottare per il mondiale.”

9th settembre, 2017

Tag:Ducati, Gp Di San Marino E Della Riviera Di Rimini, Gp Misano, Gp17, Jorge Lorenzo, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Preview Misano, Qualifiche Gp San Marino, Qualifiche Gp San Marino e Riviera di Rimini, Qualifiche Mosano, Qualifiche San Marino