MotoGP Misano Qualifiche: Crutchlow, “Felici del risultato”

di Roberto Valenti

Cal Crutchlow piazza la sua Honda RC213V marchiata Custom al quarto posto nelle qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Un risultato incoraggiante per il portacolori del Team LCR che, dopo l’infortunio al dito indice della mano sinistra, è costretto ad usare un guanto particolare per poter competere con i suoi avversari. Il Britannico ha realizzato il suo giro veloce fermano il crono in 1’32.768 ( a soli 3 decimi dal poleman Maverick Viñales) e confermandosi ancora una volta il Miglior Pilota Indipendente sullo schieramento.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “Siamo ovviamente felici di questo risultato anche se sotto sotto puntavo alla prima fila ma oggi era impossibile. Penso che stiamo lavorando bene e questo è un weekend importante per Lucio e la squadra e tutti gli sponsor che sono venuti qui per sostenermi. L’infortunio al dito ha complicato un pò le cose ma fortunatamente non mi fa male. È soltanto un pò scomodo e sarà cosi per un mese circa. Non posso stringere il dito sul manubrio e non è proprio il massimo… tuttavia credo che abbiamo il ritmo giusto per fare un’ottima gara domani”.

9th settembre, 2017

Tag:Cal Crutchlow, Lcr, Lcr Honda, Misano, misanogp, MotoGP