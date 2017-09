Moto3 Misano QP: Migno e Bulega puntano sul warm up

di Jessica Cortellazzi

Moto3 QP San Marino – Una qualifica difficile per i piloti dello Sky Racing Team VR46, Andrea Migno e Nicolò Bulega che domani scatteranno dalla quarta fila.

Andrea ha concluso in dodicesima posizione con un distacco di sei decimi dal miglior tempo di Enea Bastianini:

“Una qualifica particolare: non partirò nelle primissime file, ma, allo stesso tempo, sono vicino ai più forti. Ci manca ancora qualcosa a livello di assetto per poter essere davvero competitivi in gara”.

Decimo tempo per Nicolò che spera di poter migliorare nel warm up per recuperare terreno in gara:

“Rispetto a ieri abbiamo fatto un buono step in avanti: ho più feeling alla guida, riesco ad essere più incisivo, ma possiamo fare ancora un passo in avanti nel warm up”.

