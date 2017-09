Moto2 Misano QP: Morbidelli, “Sono contento anche se non ho fatto la pole”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 QP Gp San Marino – Il pilota del team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, guarda con ottimismo alla gara di domani dove spera di conquistare l’ottava vittoria stagionale.

Franco è stato il più veloce nelle libere di stamattina e anche nel pomeriggio, sembrava avere già in tasca la sesta pole di stagione ma il giro straordinario di Mattia Pasini, l’ha costretto ad accontentarsi della seconda posizione:

“Oggi è stata una giornata positiva, nonostante le difficoltà di questa mattina. Le condizioni non erano facili, c’era molto vento ma sono riuscito comunque ad essere veloce. Nel pomeriggio c’era meno vento e siamo riusciti ad avvicinarci al limite, sono contento anche se non ho fatto la pole che speravo di ottenere per i miei tifosi. Ho un buon passo per la gara e penso che possiamo essere forti. Ora dobbiamo cercare di battere Pasini in qualifica perché sta facendo un percorso incredibile. Mi congratulo con lui perché ha fatto un ottimo lavoro e non vedo l’ora di battagliare domani”.

