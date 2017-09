Moto2 Misano QP: Baldassarri: “Spero di divertirmi”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 QP GP San Marino – Ottima prestazione del pilota del team Forward Racing, Lorenzo Baldassarri, che domani scatterà dalla quarta casella; undicesimo tempo per Luca Marini.

Nella pista che lo ha visto vincitore l’anno scorso, Lorenzo ha sorpreso tutti con il suo quarto tempo in qualifica che spera di poter concretizzare con una buona gara:

“Sono molto contento di come sono andate le qualifiche e soddisfatto della nostra performance. Sono ancora più felice perché stamattina ho faticato un po’ a trovare un buon ritmo. In qualsiasi caso, abbiamo percorso molti giri e trovato la giusta direzione, che ci ha messo nelle condizioni di goderne i risultati. Nel pomeriggio, con gomme nuove il mio feeling col posteriore era molto migliore. Ho rischiato all’inizio del secondo run perché la gomma non era ancora in temperatura, ma poi ho iniziato a spingere per andare più forte e, all’ultimo giro, mi sono messo a testa bassa provando a evitare errori e devo dire che mi è riuscito molto bene! Sono molto soddisfatto e spero di divertirmi domani in gara”.

Dopo la buona sessione di libere del mattino, Luca ha migliorato il suo crono nel pomeriggio, nonostante la sua qualifica sia stata condizionata dal traffico in pista:

“Devo dire che quella di oggi pomeriggio, è stata un’ottima sessione. Allo stesso tempo, devo ammettere di non essere completamente soddisfatto con la posizione in griglia, perché volevo partire dalla seconda fila. Onestamente sono convinto che sarei stato capace di farlo, tenendo anche conto che la maggior parte del lavoro di set-up sulla moto è stato dedicato alla gara. Comunque, sono molto positivo per domani. Senza dubbio dovrò fare una buona partenza e stare concentrato nei primi giri per recuperare più posizioni possibili. Come sempre, faremo del nostro meglio per portare a casa importanti punti per il campionato”.

Domani i piloti scenderanno in pista con una livrea speciale dedicata a Giacomo Agostini

