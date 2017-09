MotoGP Misano Day 1: Vinales, “Con il nuovo telaio mi sento bene in moto”

di Alessio Brunori

Gp San Marino e della Riviera di Rimini MotoGP Day 1 – E’ un Maverick Vinales soddisfatto quello che ha parlato al termine della prima giornata di prove del Gran Premio di San Marini e Riviera di Rimini, tredicesima tappa della MotoGP 2017. Il centauro spagnolo della Yamaha ha infatti ottenuto la seconda posizione a soli 5 millesimi dalla vetta della classifica, occupata oggi dal ternano Danilo Petrucci, Pramac Racing. A soddisfarlo particolarmente è stato il nuovo prototipo di telaio, a lui la parola.

“Mi sento bene, perché ho fatto molti giri con le gomme usate, soprattutto durante le FP2, ottenendo risposte soddisfacenti anche in simulazione gara. Onestamente sono molto sorpreso del ritmo, che è stato davvero buono e sono abbastanza contento di come va la moto – ha detto Maverick Vinales – Sto utilizzando il telaio prototipo 2018, perché già quando lo provai nei test disputato qui, mi faceva sentire più a mio agio sulla moto, una cosa molto importante per me, come pilota. Continuerò ad usarlo fino alla fine della stagione, perché è stato un grande miglioramento.”

