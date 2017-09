MotoGP Misano, Day 1: Pirro, “Abbiamo idee per domani, potremmo fare un passo avanti”

di Gianluca Rizzo

Gp Misano MotoGP Ducati – Il tester della Ducati e Wildcard Michele Pirro ha chiuso la prima giornata di libere in settima posizione a meno di 4 decimi dal più veloce di giornata, Danilo Petrucci.

Nella mattinata romagnola, il testster Ducati ha chiuso con la seconda migliore prestazione.



Il punto sulla prima giornata

“Oggi non c’era grip. Siamo tutti molto vicini, e configurazioni sono diverse, quindi tutti vicino al limite. Marquez è quello che nel pomeriggio ha migliorato meno però non so se è perchè è caduto. Ma abbiamo idee per domani, e sono fiducioso che potremo fare un passo avanti.



Non gareggi mai, ma sei in lotta con i migliori

“Io ormai non mi stupisco più, c’è da lavorare e prendere più indicazioni possibili per far migliorare sia Lorenzo e Dovizioso. Perché Divi si sta giocando il mondiale,e essere veloci come loro è la prova che durante i test è positivo portare al limite e trasferire a loro. Le gare sono la conferma che non perdo l’autonomia di andar forte.”



Problemi principali dovuti dalla carenza di grip?



“La moto è un po’ nervosa e questo sconpensa la guida. Non riesci ad essere rilassato, perchè alcune volte è imprevedibile. Dobbiamo adattare la moto a queste condizioni e tornare alle sensazioni del test. Abbiamo dati su cui lavorare, dobbiamo percorrere strade diverse rispetto al test. Praticamente ripartire da zero.”

E l’incognita meteo?

“Se domani sarà brutto, lo sarà per tutti.”

Danilo dice che la moto con la carena qui è più pesante nei cambi di direzione

“Sì, si sente. E’ un limite nella prima parte di gara che si fa sentire. La carena rende la moto più macchinosa nei cambi di direzione, ma da vantaggi in altri punti. E’ un compromesso. Dovi non l’ha usata e è li davanti. Credo dipenda molto dal feeling del pilota e dal setup della moto.”

8th settembre, 2017

Tag:Ducati, Gp Di San Marino E Della Riviera Di Rimini, Gp Misano, Gp17, Michele Pirro, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Preview Misano, Prove Libere Gp San Marino, Prove Libere Gp San Marino e Riviera di Rimini