Moto3 Misano Day 1: inizio in salita per lo Sky Racing Team VR46

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Day 1 Gp San Marino – Giornata piuttosto complicata per Andrea Migno e Nicolò Bulega che hanno concluso le FP2 al quindicesimo e dodicesimo posto.

Complice anche il primo turno di libere condizionato dalla pioggia, Andrea non è ancora riuscito a trovare il feeling con la sua KTM:

“E’ stato un avvio più complicato del previsto: mi manca un po’ di feeling alla guida, ma lavoreremo sodo per recuperare in qualifica ed essere più vicini ai primi”.

Nel pomeriggio Nicolò ha migliorato il tempo registrato in mattinata ma c’è ancora tanto lavoro da fare:

“Sicuramente un passo in avanti rispetto al mattino, ma ci aspetta ancora molto lavoro. In generale vorrei avere più feeling, soprattutto in staccata e quindi, di conseguenza, sull’anteriore per riuscire a guidare come vorrei. Anche in velocità possiamo recuperare qualcosa”.

8th settembre, 2017

Tag:Andrea Migno, Gp Misano, Moto3, Motomondiale 2017, Nicolo Bulega, Sky Racing Team VR46