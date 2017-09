Moto3 Misano Day 1: Bastianini, “Possiamo ancora migliorare”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Day 1 Gp San Marino – Buon inizio per il pilota del team Estrella Galicia 0.0, Enea Bastianini, che ha concluso la prima giornata di prove libere sul circuito di Misano, in terza posizione.

Enea ha preferito non rischiare troppo nel turno del mattino, condizionato dalla pista umida a causa della pioggia caduta all’alba; nel pomeriggio è riuscito a salire in classifica e ha delle buone sensazioni per il weekend:

“Questa mattina non avevamo le migliori condizioni per correre perché dopo la pioggia la pista era umida e non c’era molto grip. Sono uscito in pista verso la fine del turno per avere delle sensazioni ma alla curva 8 non ho potuto evitare la caduta. Le seconde libere sono andate meglio, abbiamo girato con differenti tipi di pneumatico ed abbiamo fatto un passo in avanti. Le sensazioni sono molto buone e siamo riusciti anche a stare davanti a tutti, abbiamo concluso in terza posizione ma credo che possiamo ancora migliorare quindi domani lotteremo per stare ancora davanti”.

8th settembre, 2017

Tag:Enea Bastianini, estrella galicia 0.0, Gp Misano, Moto3, Motomondiale 2017